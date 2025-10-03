Ричмонд
Болельщики ХК «Сибирь» требуют Ротенберга на пост главного тренера

В комментариях под постами специалиста в социальных сетях количество сообщений с хештегом «РотенбергВСибирь» превысило 15 тысяч.

Источник: Om1 Новосибирск

После отставки главного тренера «Сибири» Вадима Епанчинцева болельщики новосибирского хоккейного клуба инициировали кампанию по приглашению на эту должность бывшего наставника питерского СКА Романа Ротенберга.

«В комментариях под постами в канале Ротенберга число сообщений с хештегом “РотенбергВСибирь” уже перевалило за 15 тысяч», — сообщили представители болельщицкого движения.

Акция была организована фанатами клуба после официального объявления о прекращении работы с предыдущим тренером. Руководство ХК «Сибирь» пока не комментировало возможные кандидатуры на вакантную должность.