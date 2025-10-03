Болельщики ХК «Сибирь» требуют Ротенберга на пост главного тренера

После отставки главного тренера «Сибири» Вадима Епанчинцева болельщики новосибирского хоккейного клуба инициировали кампанию по приглашению на эту должность бывшего наставника питерского СКА Романа Ротенберга.
«В комментариях под постами в канале Ротенберга число сообщений с хештегом “РотенбергВСибирь” уже перевалило за 15 тысяч», — сообщили представители болельщицкого движения.
Акция была организована фанатами клуба после официального объявления о прекращении работы с предыдущим тренером. Руководство ХК «Сибирь» пока не комментировало возможные кандидатуры на вакантную должность.