Эксперты РЦК Омской области приняли участие в ежегодной Школе тренеров

В течение трех дней внутренние тренеры, эксперты РЦК, инструкторы и специалисты по обучению принимали участие в 40 мастер-классах от 30 экспертов федерального центра компетенций. Они изучили инструменты бережливого производства, методы обучения и повысили свои тренерские компетенции. Эксперты РЦК Омской области узнали, как ускорить оборачиваемость товаров на складе, выявлять скрытые потребности клиентов, выпрямлять потоки через производственные ячейки и многое другое.