Эксперты РЦК Омской области приняли участие в ежегодной Школе тренеров

Участниками VIII ежегодной Школы тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй», которая проходила с 30 сентября по 2 октября в Москве, стали эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Омской области. Их деятельность отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
В течение трех дней внутренние тренеры, эксперты РЦК, инструкторы и специалисты по обучению принимали участие в 40 мастер-классах от 30 экспертов федерального центра компетенций. Они изучили инструменты бережливого производства, методы обучения и повысили свои тренерские компетенции. Эксперты РЦК Омской области узнали, как ускорить оборачиваемость товаров на складе, выявлять скрытые потребности клиентов, выпрямлять потоки через производственные ячейки и многое другое.
«Мероприятие объединяет профессионалов, стремящихся развивать принципы бережливого производства и повышать производительность труда на предприятиях России. Специалисты РЦК Омской области регулярно участвуют в мероприятиях подобного формата, потому что именно здесь формируются новые идеи и решения, способствующие улучшению производственного процесса. Важно двигаться вперед вместе с коллегами, обмениваться лучшим опытом и постоянно развиваться», — отметил заместитель директора РЦК Омской области Вадим Шульгат.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.