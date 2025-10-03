Ричмонд
«СВ»: в Сумской области уничтожили замаскированный танк Т-64 ВСУ

В Сумской области ликвидировали танк ВСУ при помощи оптоволоконного дрона КВН.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области российские операторы дронов ликвидировали замаскированный танк Т-64 ВСУ, пишет Telegram-канал «Северный Ветер».

По его данным, танк обнаружили около населенного пункта Новая Сечь. Боевую машину уничтожили при помощи оптоволоконного дрона КВН.

При этом Telegram-канал опубликовал соответствующее видео, снятое с БПЛА. На кадрах видно, как дрон приближается к танку, который скрыт за счет веток и листвы. БПЛА уничтожает боевую машину.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР.

