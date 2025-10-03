В Конгрессе оценили слова Путина об отношениях РФ с США

Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна прокомментировала слова президента России Владимира Путина о желании вновь прийти к двустороннему взаимодействию между РФ и США. Конгрессвумен уверена, что Москва и Вашингтон обязательно восстановят полноформатные отношения, и у них нет никаких причин не быть торговыми партнерами.