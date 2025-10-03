Ричмонд
В Конгрессе оценили слова Путина об отношениях РФ с США

Конгрессвумен Луна: Россия и США будут отличными торговыми партнерами.

Источник: Комсомольская правда

Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна прокомментировала слова президента России Владимира Путина о желании вновь прийти к двустороннему взаимодействию между РФ и США. Конгрессвумен уверена, что Москва и Вашингтон обязательно восстановят полноформатные отношения, и у них нет никаких причин не быть торговыми партнерами.

«Это должно произойти. Нет причин, по которым мы не можем быть с Россией отличными торговыми партнерами», — написала она в соцсети X о возможности восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что нормализация отношений с США отвечает национальным интересам России. Он также отметил, что США с Дональдом Трампом руководствуются в первую очередь собственными интересами, что вполне рационально.

