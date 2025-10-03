В Бурятии прошел Всероссийский семинар «Развитие продуктивного коневодства»

В работе семинара приняли участие ведущие ученые, практики и руководители хозяйств из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Монголии. Во второй день семинара участники отправились в выездной тур по ведущим коневодческим хозяйствам Кижингинского района. Они посетили компанию «Ганга», где генеральный директор лично представил поголовье русской тяжеловозной породы. Следующей точкой стал племенной репродуктор «Ажалша», где делают ставку на сохранение генофонда бурятской аборигенной породы. Завершился тур у предпринимателя Сокто Цыдыпова, там участники сравнили ульдургинскую и бурятскую породы лошадей.