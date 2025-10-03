В Бурятии прошел Всероссийский семинар «Развитие продуктивного коневодства»

Всероссийский научно-практический семинар с международным участием «Развитие продуктивного коневодства» состоялся 25−26 сентября в Республике Бурятии в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
В работе семинара приняли участие ведущие ученые, практики и руководители хозяйств из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Монголии. Во второй день семинара участники отправились в выездной тур по ведущим коневодческим хозяйствам Кижингинского района. Они посетили компанию «Ганга», где генеральный директор лично представил поголовье русской тяжеловозной породы. Следующей точкой стал племенной репродуктор «Ажалша», где делают ставку на сохранение генофонда бурятской аборигенной породы. Завершился тур у предпринимателя Сокто Цыдыпова, там участники сравнили ульдургинскую и бурятскую породы лошадей.
«Будущее российского коневодства создается сегодня общими усилиями. Обмен опытом и рожденные в дискуссиях идеи открыли для нас новые перспективы. Впереди предстоит плодотворная работа во имя сохранения и приумножения отрасли табунного коневодства», — подчеркнул зампред правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.