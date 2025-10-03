В Хабаровском крае начали проверку из-за перебоев с топливом

Ранее наблюдались перебои с количеством топлива на АЗС и очередях на заправках в Советской Гавани. Эта информация стала распространяться в соцсетях с конца августа. Тогда минэнерго региона заявило, что проблем с поставкой топлива в крае нет и перебоев не ожидается. Позже министерство сообщило жителям Советско-Гаванского и Ванинского районов, что определенный ажиотажный спрос есть — спровоцированный ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС. Основной поставщик топлива там — компания «Трансбункер».