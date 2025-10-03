Хабаровчан зовут на фестиваль исторической реконструкции «Меч Востока»

В субботу в Центре «Взлёт» хабаровчан ожидает яркое событие осени — фестиваль исторической реконструкции «Меч Востока», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это интереснейшая встреча истории и современности, возможность прикоснуться к глубоким традициям и каждому испытать себя.
Театрализованное представление «Битва у острога» посвящено освоению Дальнего Востока в
Настоящие бойцы в железных кольчугах и шлемах покажут мастерство и недюжинную силу, обещают устроители.
У посетителей будет возможность сходить на экскурсию в музей, экспозиция которого посвящена освоению Дальнего Востока, там можно узнать больше о судьбоносных страницах нашей истории.
И, конечно, те, кто приедут в центр «Взлет», смогут принять участие в мастер-классах по стрельбе из лука, плетению кольчуги, основам современного боя с мечами, попробовать себя в роли кузнеца.
Для зрителей свое выступление готовит фолк-группа «Скогенвард», а это живое звучание, ритмы древних песен и энергия северных традиций. Гостей ждут народные игры, танцы и развлечения для всей семьи.
Праздник продлится с 11:00 до 19:00 часов.
Место проведения: ул. Радищева, 8Д, Центр «Взлет», музей живой истории.