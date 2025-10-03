В Воронежской области завершается инвентаризация лесных культур

Учет пяти- и трехлетних лесных культур и сеянцев, высаженных по национальному проекту «Экологическое благополучие», проводится в лесничествах Воронежской области. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
В ходе инвентаризации специалисты оценивают состояние культур, соответствие стандартам и техническим условиям, а также выявляют причины гибели или неудовлетворительного состояния. На основании полученных данных будут разработаны рекомендации по дальнейшим хозяйственным мероприятиям. В насаждениях с приживаемостью ниже 85% планируется высадить новые сеянцы. Участки, где деревья достигли определенной высоты и сомкнулись кронами, будут переведены в категорию покрытых лесом.
Как сообщил начальник отдела защиты и воспроизводства лесов минлесхоза области Аркадий Крылов, на приживаемость лесных культур этого года могли оказать неблагоприятное воздействие поздние заморозки и засуха, наблюдавшаяся в июне текущего года. Окончательные данные будут получены к началу октября после завершения полевого этапа и обработки информации. Эти результаты позволят лесничествам принять обоснованные решения для эффективного управления лесными ресурсами региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.