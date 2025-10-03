В Воронежской области завершается инвентаризация лесных культур

В ходе инвентаризации специалисты оценивают состояние культур, соответствие стандартам и техническим условиям, а также выявляют причины гибели или неудовлетворительного состояния. На основании полученных данных будут разработаны рекомендации по дальнейшим хозяйственным мероприятиям. В насаждениях с приживаемостью ниже 85% планируется высадить новые сеянцы. Участки, где деревья достигли определенной высоты и сомкнулись кронами, будут переведены в категорию покрытых лесом.