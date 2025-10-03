Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанный в Приморье француз Сехили начал учить русский язык в СИЗО

Французский велопутешественник Софиан Сехили, который был задержан в Приморском крае за незаконное пересечение границы и помещен в СИЗО, выучил там свои первые русские слова. Об этом рассказал адвокат француза Алла Кушнир.

Источник: РИА "Новости"

Какие именно слова он выучил, не уточняется, однако адвокат пояснила РИА Новости, что вместе с Сехили в камере находятся еще три человека, поэтому, чтобы как-то общаться с ними, «он начал потихоньку учить русские слова».

Напомним, мужчина начал свое путешествие из Лиссабона в начале июля и должен был завершить его во Владивостоке. Сехили собирался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

На российско-китайской границе он дважды пытался въехать через пункты пропуска на расстоянии 200 километров друг от друга, и 2 сентября его остановили таможенники по подозрению в незаконном пересечении границы РФ.

Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, а затем продлил арест до 3 ноября.

Софиану Сехили 44 года. Раньше он был режиссером-документалистом, однако оставил карьеру ради велоспорта. С тех пор он участвовал примерно в 20 крупных гонках.