Задержанный в Приморье француз Сехили начал учить русский язык в СИЗО

Какие именно слова он выучил, не уточняется, однако адвокат пояснила РИА Новости, что вместе с Сехили в камере находятся еще три человека, поэтому, чтобы как-то общаться с ними, «он начал потихоньку учить русские слова».
Напомним, мужчина начал свое путешествие из Лиссабона в начале июля и должен был завершить его во Владивостоке. Сехили собирался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.
На российско-китайской границе он дважды пытался въехать через пункты пропуска на расстоянии 200 километров друг от друга, и 2 сентября его остановили таможенники по подозрению в незаконном пересечении границы РФ.
Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, а затем продлил арест до 3 ноября.
Софиану Сехили 44 года. Раньше он был режиссером-документалистом, однако оставил карьеру ради велоспорта. С тех пор он участвовал примерно в 20 крупных гонках.