В Челябинской области установили максимальную плату за техосмотр в 2026-м

В Челябинской области утвердили предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средства в 2026 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации.

Предельная плата установлена по 34 категориям транспортных средств.

Так, максимальная стоимость техосмотра городского наземного электрического транспорта составит 1 тыс. 180 рублей, ТС категория М1 (используются для перевозки пассажиров и имеющие не более 8 мест для сидения, легковые автомобили) — 1 тыс. 201 рубль, М2 (более восьми мест и с максимальной массой не выше 5 тонн) — 2 тыс. 56 рублей, мототранспорта — 421 рубль.