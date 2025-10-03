В Челябинской области установили максимальную плату за техосмотр в 2026-м

Так, максимальная стоимость техосмотра городского наземного электрического транспорта составит 1 тыс. 180 рублей, ТС категория М1 (используются для перевозки пассажиров и имеющие не более 8 мест для сидения, легковые автомобили) — 1 тыс. 201 рубль, М2 (более восьми мест и с максимальной массой не выше 5 тонн) — 2 тыс. 56 рублей, мототранспорта — 421 рубль.