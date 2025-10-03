В Липецкой области на участке дороги Афанасьево — Измалково уложили асфальт

Новый асфальт уложили на пятикилометровом участке дороги Афанасьево — Измалково в Липецкой области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе областной администрации.
Предварительно на объекте специалисты частично сняли старый асфальт и укрепили основание дороги в местах, где она была продавлена сильнее всего. Подрядчик уже завозит материал для укрепления обочин — их отсыпят щебенкой — и завершает обустройство остановок. Затем специалисты нанесут разметку и заменят дорожные знаки.
Ремонтируемый участок начинается от федеральной трассы Р-119 в центре села Афанасьево и продолжается до деревни Пироговки. Дорога Афанасьево — Измалково входит в опорную сеть дорог Липецкой области и является частью маршрута, ведущего в соседнюю Орловскую область.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.