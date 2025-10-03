В Липецкой области на участке дороги Афанасьево — Измалково уложили асфальт

Предварительно на объекте специалисты частично сняли старый асфальт и укрепили основание дороги в местах, где она была продавлена сильнее всего. Подрядчик уже завозит материал для укрепления обочин — их отсыпят щебенкой — и завершает обустройство остановок. Затем специалисты нанесут разметку и заменят дорожные знаки.