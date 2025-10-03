Путин поприветствовал участников Всероссийского съезда защитников животных

«Отрадно, что в нашей стране всё больше людей искреннее заботятся о своих домашних питомцах, о зверях, обитающих в дикой природе. Проявляя милосердие, терпение и самоотдачу, оберегая братьев наших меньших, они делают окружающий мир лучше, своим примером вдохновляют других. Ведь доброе, сострадательное отношение к животным, защита их от жестокого обращения — значимый показатель высокого уровня культуры гражданского общества, неотъемлемая составляющая его духовно-нравственного развития», — говорится в послании.