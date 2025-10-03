В Волгограде прощаются с педагогом и наставником Ниной Обликовой

Свою трудовую деятельность педагог начала еще в 1974 году в качестве старшей пионервожатой в средней школе № 40 города Волгограда. После окончания физического факультета Волгоградского государственного педагогического института им. А. С. Серафимовича в 1979 году она продолжила работать учителем физики в общеобразовательных школах № 1, № 16 и № 76 города Волгограда. В 2005 году она была избрана председателем территориальной профсоюзной организации Краснооктябрьского района.