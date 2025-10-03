В Пермском крае клещи продолжают атаковать жителей региона

В Пермском крае с наступлением прохладной погоды не ослабевает активность клещей. Опасные для здоровья кровососы продолжают атаковать жителей региона в лесу, на придомовых территориях и садовых участках. За прошедшую неделю с 25 сентября по 2 октября пострадали 274 человека.