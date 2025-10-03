В Пермском крае клещи продолжают атаковать жителей региона

В Пермском крае с наступлением прохладной погоды не ослабевает активность клещей. Опасные для здоровья кровососы продолжают атаковать жителей региона в лесу, на придомовых территориях и садовых участках. За прошедшую неделю с 25 сентября по 2 октября пострадали 274 человека.
По информации краевого управления Роспотребнадзора, с начала периода активности клещей в медучреждения Прикамья после их укусов обратились 28 182 человека, включая 4 634 ребенка. Наиболее опасными остаются: Пермский район — 4 048, Пермь — 3 028, Краснокамский округ — 1 887, Добрянский округ — 1 665, Березники — 1 403, Соликамский округ — 1 243 пострадавших.
Особое внимание пермякам следует обращать при посещении лесов. За прошедшую неделю клещи в них присасывались в 53,6% зарегистрированных случаев. Остальные места атак пришлись: на придомовые территории — 22,3%, индивидуальные сады — 24,1%.
По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, они стали значительно менее заразными: по 1,6% насекомых инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) и моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ). Но это не повод для расслабления!
Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится под контролем управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.