31 октября последний день навигации на Амуре в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 1 ноября 2025 года официально завершится пассажирская навигация по реке Амур, сообщает ФБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей».
Последний день работы судов на дачные участки левобережья — 31 октября.
Администрация города настоятельно рекомендует дачникам заранее завершить вывоз урожая и покинуть участки. Ледовая переправа на Большой Уссурийский остров в этом году обустраиваться не будет, поэтому рассчитывать на зимние перевозки не стоит.
Закрытие навигации связано с сезонными изменениями: снижение температуры, риск образования шуги и раннего льда делают движение судов небезопасным. Жителям советуют планировать поездки заранее и переходить на зимние виды транспорта.
Напомним, что международная пассажирская навигация по Амурскому бассейну ориентировочно завершилась 25 октября.
Для актуальной информации и обновлений рекомендуется обращаться к официальному сайту ФБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей».