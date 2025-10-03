Ричмонд
Два подростка на мопеде чудом выжили в ДТП: прокуратура начала проверку

Прокуратура Башкирии начала проверку из-за ДТП с подростками на мопеде.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура организовала проверку из-за дорожно-транспортного происшествия в селе Павловка Нуримановского района, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.

Инцидент произошел вчера, на улице Графтио столкнулись Renault Duster и мопед Stels. В результате 16-летний водитель мототранспортного средства и его 14-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Нуримановского района Денис Муховиков. Надзорное ведомство намерено установить все причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних.

Прокуратура сообщает, что при наличии достаточных оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

