Два подростка на мопеде чудом выжили в ДТП: прокуратура начала проверку

В Башкирии прокуратура организовала проверку из-за дорожно-транспортного происшествия в селе Павловка Нуримановского района, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.
Инцидент произошел вчера, на улице Графтио столкнулись Renault Duster и мопед Stels. В результате 16-летний водитель мототранспортного средства и его 14-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Нуримановского района Денис Муховиков. Надзорное ведомство намерено установить все причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних.
Прокуратура сообщает, что при наличии достаточных оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
