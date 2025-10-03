В Брестской области археологи обнаружили уникальные артефакты древнего человека

В Брестской области найден один из древнейших следов человека в Беларуси, сообщает в своем TIkTok издание «Янаўскi край».
Сенсационная находка были обнаружена учеными Национальной академии наук Беларуси во время раскопок на стоянке Агова-1 в Ивановском районе.
— Мы нашли несколько десятков окаменелых артефактов, среди которых есть орудия с обработкой, — рассказал научный сотрудник отдела археологии и первобытного общества Института истории НАН Беларуси Александр Вашанов.
Найденные артефакты свидетельствуют о более ранних следах человека на белорусской земле.
