В Калининграде прошел международный фестиваль «Радио без границ»

Международный фестиваль «Радио без границ» состоялся 23−24 сентября в Калининграде. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Очные мероприятия фестиваля объединили более 120 участников из всех федеральных округов России, а также из Белоруссии. В течение двух дней они обсуждали важные для радиоиндустрии вопросы в форматах выступлений, дискуссий и мастер-классов. Участники познакомились с наиболее успешными радиопроектами. Кроме того, для повышения профессионального уровня и обмена опытом работников радио, выявления и поддержки авторов наиболее значимых проектов состоялся конкурс радиопроектов. Было подано рекордное количество работ — 178 из 39 регионов России, а также из Белоруссии и Канады.
«Радио — это, в первую очередь, про командную работу, про дружбу, про коллектив и про высокие творческие достижения. Я точно знаю, что в рамках нашей замечательной конференции “Радио без границ” в Калининграде вы обменяетесь интересными проектами, многому научитесь друг у друга и в очередной раз поймете, что радиоиндустрия — это самое замечательное место, где только можно работать, творчески развивать себя и делать этот мир и нашу страну лучше и счастливее», — сказал участникам вице-президент Российской Академии Радио Юрий Костин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.