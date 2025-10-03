В Калининграде прошел международный фестиваль «Радио без границ»

«Радио — это, в первую очередь, про командную работу, про дружбу, про коллектив и про высокие творческие достижения. Я точно знаю, что в рамках нашей замечательной конференции “Радио без границ” в Калининграде вы обменяетесь интересными проектами, многому научитесь друг у друга и в очередной раз поймете, что радиоиндустрия — это самое замечательное место, где только можно работать, творчески развивать себя и делать этот мир и нашу страну лучше и счастливее», — сказал участникам вице-президент Российской Академии Радио Юрий Костин.