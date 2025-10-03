В Омском ГАУ стартовал проект по формированию инженерного мышления у дошкольников

Специалисты кафедры агроинженерии продемонстрировали работу тракторов и комбайнов с системами GPS-навигации и автопилота. При этом педагоги объяснили, как уже в 5−6 лет можно формировать у детей понимание связи между природой, техникой и цифровыми решениями. Затем участники познакомились с гидропоникой и аэропоникой — методами выращивания растений без почвы с помощью фитоламп и автоматизированных систем. Доцент Светлана Кузьмина показала, как в детском саду можно создать «живую лабораторию», где малыши будут проводить собственные мини-исследования.