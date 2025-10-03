В Омском ГАУ стартовал проект по формированию инженерного мышления у дошкольников

В Омском государственном аграрном университете имени П. А. Столыпина прошел первый обучающий семинар для воспитателей дошкольных учреждений в рамках регионального проекта «Территория опережающего развития инженерного образования». Инициатива направлена на то, чтобы заложить основы инженерного и технологического мышления у детей ещё в дошкольном возрасте.
Фото: omgau.ru.
30 сентября педагоги из разных районов области впервые оказались не в привычной обстановке учебных групп, а на высокотехнологичных учебных полигонах вуза. Программа охватывала три ключевых направления современного агропромышленного комплекса: умную сельскохозяйственную технику, сити-фермерство и пищевые технологии.
Специалисты кафедры агроинженерии продемонстрировали работу тракторов и комбайнов с системами GPS-навигации и автопилота. При этом педагоги объяснили, как уже в 5−6 лет можно формировать у детей понимание связи между природой, техникой и цифровыми решениями. Затем участники познакомились с гидропоникой и аэропоникой — методами выращивания растений без почвы с помощью фитоламп и автоматизированных систем. Доцент Светлана Кузьмина показала, как в детском саду можно создать «живую лабораторию», где малыши будут проводить собственные мини-исследования.
Фото: omgau.ru.
Особое внимание было уделено пути продуктов «от грядки до стола»: педагоги узнали о современных методах переработки, упаковки и контроля качества продуктов. Семинар завершился экскурсией в университетский «Ботанический сад», где заведующая Евгения Янцен представила редкие растения со всего мира и рассказала о принципах устойчивого развития.
Этот семинар — лишь первый шаг в создании непрерывной образовательной системы: от детского сада через школу и колледж к вузу. Полученные знания воспитатели уже в ближайшее время будут применять на занятиях, превращая их в увлекательные открытия.