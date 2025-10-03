В Узбекистане хотят запретить эксплуатацию автомобилей старше 50 лет

С 2026 года — только «антиквариат»
Согласно документу, с 1 января 2026 года такие автомобили будут сняты с государственной регистрации. Исключение сделают лишь для «антикварных» транспортных средств — для них введут отдельные государственные номера, закрепляющие особый статус.
Почему это необходимо
По данным пояснительной записки к проекту постановления, к 2025 году количество транспортных средств в республике превысило 5,2 млн, из них 87,6 тысячи автомобилей эксплуатируются более полувека.
Такие машины не соответствуют требованиям безопасности, не отвечают экологическим нормам (Евро-4, Евро-5), выбрасывают на 30% больше вредных газов, считаются морально устаревшими и часто становятся источником правонарушений, связанных с незаконным использованием регистрационных номеров (выявлено 139 подобных случаев).
Кроме того, в Узбекистане только за 2024−2025 годы с участием автомобилей старше 50 лет произошло 67 ДТП, в которых погибли 23 человека.
В других странах, отмечают разработчики документа, правила куда жёстче. Так, в ОАЭ регистрация машин старше 20 лет запрещена с 2009 года, в Казахстане срок эксплуатации автобусов ограничен 12 годами, а в России — 10 годами.
Пока лишь проект
Важно отметить, что это только первоначальный вариант документа — он вынесен на обсуждение до 10 октября. Далеко не факт, что постановление примут и новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. Однако логика в этом решении есть: как минимум, принятие такого закона может стать альтернативой и даже мотивировать отмену идеи о введении экостикеров на автомобили.