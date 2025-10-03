В Ростове запретили купаться в водоемах

«Спасатели призывают граждан соблюдать запрет и не рисковать своими жизнью и здоровьем», — пишет источник.
В течение сезона работали четыре пляжа: муниципальный на Зеленом острове, центральный городской на улице Левобережной, а также два частных — «Каррера» и «Абрикос».
За прошедший период были зарегистрированы случаи гибели людей на водных объектах. Точное количество погибших не указывается.
«Основными причинами гибели людей на воде по-прежнему остаются купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.