В Ростове запретили купаться в водоемах

Ростовская область, 3 октября 2025, DON24.RU. Купальный сезон в Ростове, действовавший с 1 июня, завершился 1 октября. Об этом сообщили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города. Сейчас купание в водоемах запрещено.