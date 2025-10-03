Ричмонд
В Ростове запретили купаться в водоемах

Ростовская область, 3 октября 2025, DON24.RU. Купальный сезон в Ростове, действовавший с 1 июня, завершился 1 октября. Об этом сообщили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города. Сейчас купание в водоемах запрещено.

«Спасатели призывают граждан соблюдать запрет и не рисковать своими жизнью и здоровьем», — пишет источник.

В течение сезона работали четыре пляжа: муниципальный на Зеленом острове, центральный городской на улице Левобережной, а также два частных — «Каррера» и «Абрикос».

За прошедший период были зарегистрированы случаи гибели людей на водных объектах. Точное количество погибших не указывается.

«Основными причинами гибели людей на воде по-прежнему остаются купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.