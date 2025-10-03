Казахстан запускает цифровую платформу e-Sport для спорта и физкультуры

При этом порядок присвоения спортивных званий остается неизменным и регулируется Правилами, утвержденными Приказом от 29 июля 2014 года № 300. Этот документ подтверждает действительность звания и служит основанием для восстановления удостоверения в случае его утраты. В случае утраты удостоверение подлежит восстановлению — для этого необходимо направить письменное обращение в Комитет по делам спорта и физической культуры.