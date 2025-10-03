Ричмонд
Казахстан запускает цифровую платформу e-Sport для спорта и физкультуры

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан ведет работу по запуску информационной системы «Цифровая платформа физической культуры и спорта» (e-Sport). Платформа станет единым информационным порталом о спортсменах, соревнованиях и спортплощадках, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Ее основные задачи:

  • формирование единой базы данных спортсменов, тренеров, судей и методистов;
  • электронное подтверждение спортивной квалификации и членства в спортивных организациях;
  • ведение электронного календаря спортивно-массовых мероприятий;
  • создание реестра спортивных объектов;
  • перевод государственных услуг в проактивный цифровой формат.

В пилотном режиме запущены модули электронного паспорта спортсмена, тренера и судьи, календаря мероприятий и реестра спортивных сооружений. Совместно со спортивными федерациями и акиматами проводится наполнение системы и тестирование ее функционала. Сегодня в платформе работают 83 федерации и 50 организаций.

При этом порядок присвоения спортивных званий остается неизменным и регулируется Правилами, утвержденными Приказом от 29 июля 2014 года № 300. Этот документ подтверждает действительность звания и служит основанием для восстановления удостоверения в случае его утраты. В случае утраты удостоверение подлежит восстановлению — для этого необходимо направить письменное обращение в Комитет по делам спорта и физической культуры.