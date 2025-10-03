Воронежский производитель систем безопасности увеличит эффективность

«Для “Промэнергоресурс” участие в федеральном проекте — это важный шаг к дальнейшему росту. Мы рассматриваем бережливое производство как инструмент для повышения эффективности и устойчивости производственных процессов, а также изменения мышления людей, когда работники учатся правильно анализировать проблемы и искать пути их решения», — отметил заместитель генерального директора «Промэнергоресурс» Алексей Леванов.