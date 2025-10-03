Воронежский производитель систем безопасности увеличит эффективность

Холдинговая компания «Промэнергоресурс» в Воронеже нарастит эффективность в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций в сфере производительности труда.
«Промэнергоресурс» специализируется на производстве и установке современных инженерных систем безопасности периметра на объектах различных отраслей. Также компания устанавливает ограждения, мобильные барьеры безопасности и шумопоглощающие панели. После обучения рабочей группы предприятия бережливому производству эксперты регионального центра компетенций помогут провести диагностику производственных процессов, чтобы выявить скрытые потери, составить план по улучшениям и внедрить конкретные решения по повышению производительности труда.
«Для “Промэнергоресурс” участие в федеральном проекте — это важный шаг к дальнейшему росту. Мы рассматриваем бережливое производство как инструмент для повышения эффективности и устойчивости производственных процессов, а также изменения мышления людей, когда работники учатся правильно анализировать проблемы и искать пути их решения», — отметил заместитель генерального директора «Промэнергоресурс» Алексей Леванов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.