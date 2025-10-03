Экспертиза согласовала стройку 20-этажного отеля в центре Челябинска

Согласно проекту, общественное здание с объектами инфраструктуры и гостиницей будет высотой 20 этажей, а общая площадь составит 14 тыс. кв. метров. Гостиница будет насчитывать 102 номера, первые два этажа здания отдадут под магазины и общепит. В августе 2024 года администрация согласовала новую планировку земельного участка. В настоящее время его занимает парковка.