Экспертиза согласовала стройку 20-этажного отеля в центре Челябинска

Проект строительства высотки на углу улиц Доватора и Степана Разина в Челябинске получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Данные об этом внесены в единый реестр заключений.
Согласно проекту, общественное здание с объектами инфраструктуры и гостиницей будет высотой 20 этажей, а общая площадь составит 14 тыс. кв. метров. Гостиница будет насчитывать 102 номера, первые два этажа здания отдадут под магазины и общепит. В августе 2024 года администрация согласовала новую планировку земельного участка. В настоящее время его занимает парковка.
Строительством займется челябинский девелопер «Магистр». Проект строительства высотной гостиницы у трамвайного кольца на въезде по мосту в Ленинский район был впервые представлен еще в 2010 году.