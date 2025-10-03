Власти потратят 515 миллионов на ремонт здания в Омске для Куйбышевского суда

В самом суде объясняли, что необходимость переезда есть: 28 составов судей в нынешнем здании на улице Лермонтова работают в крайне стесненных условиях. Общая площадь их помещений ныне составляет 45,7% от норматива. Важное уточнение: в другое здание переедут только судейские составы, рассматривающие административные дела и дела об административных правонарушениях.