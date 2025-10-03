Власти потратят 515 миллионов на ремонт здания в Омске для Куйбышевского суда

В пятницу, 3 октября, на портале госзакупок объявили конкурс на проведение работ по капремонта трехэтажного здания на улице Куйбышева, 79. Там планируют разместить часть судей Куйбышевского райсуд.
Пока суд (издавна) находится на улице Лермонтова на пересечении с улицей Степной. Подрядчик должен восстановить в здании на ул. Куйбышева системы электроснабжения, вентиляции и отопления, оборудовать тепловой пункт, смонтировать пожарную сигнализацию и системы охранного телевидения и кабелей и т.д.
Максимальная стоимость работ оценена в 515,29 млн рублей. Завершить их нужно к концу ноября 2027 года с последующими гарантиями в случае, если затем всплывут дефекты, на 5 лет.
Изначально информация о частичном переезде суда вышла в феврале 2024 года, когда были заказаны работы по проектированию восстановления данного исторического здания. Ранее в нем базировались операционный офис крупного российского банков и региональное управление Роскомнадзора.
В самом суде объясняли, что необходимость переезда есть: 28 составов судей в нынешнем здании на улице Лермонтова работают в крайне стесненных условиях. Общая площадь их помещений ныне составляет 45,7% от норматива. Важное уточнение: в другое здание переедут только судейские составы, рассматривающие административные дела и дела об административных правонарушениях.
