Нападающего ФК «Ростов» номинировали на премию Футбольного джентльмена 2025 года

Бразильский форвард начинал карьеру в клубе «Сан-Каэтано», а также играл за болгарский клуб «Левски». В ФК «Ростов» футболист перешел в 2024 году. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил семь голов и выполнил одну голевую передачу.