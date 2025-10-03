Нападающего ФК «Ростов» номинировали на премию Футбольного джентльмена 2025 года

24-летний нападающий ФК «Ростов» Роналдо Сесар Соареш дос Сантос номинирован на премию Футбольного джентльмена 2025 года.
Бразильский форвард начинал карьеру в клубе «Сан-Каэтано», а также играл за болгарский клуб «Левски». В ФК «Ростов» футболист перешел в 2024 году. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил семь голов и выполнил одну голевую передачу.
Напомним, «Комсомольская правда» уже более 30 лет организует премию «Джентльмен года». Ее вручают лучшим отечественным футболистам и легионерам, которые играют в чемпионате России.
Отбор обычно проходит в два этапа. Сначала болельщики выбирают кандидатов на сайте премии, а потом по итогам голосования формируется тройка финалистов. Победителя определяет авторитетное жюри.
Традицию имеет и церемония награждения: лауреат получает награду в специально сшитом для него черном смокинге. Премия была учреждена в 1994 году, что делает ее старейшей спортивной премией России.
