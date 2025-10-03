В библиотеках Кимовского района Тульской области поздравили пожилых

В библиотеке поселка Казановка прошла встреча «Пусть будет в радость жизни вечер». Сотрудники библиотеки поздравили с праздником представителей старшего поколения. Гости узнали об истории возникновения праздника и приняли участие в играх «Предметы старинного быта», «Угадай мечту», «Загадки о целебных растениях» и «Угадай мелодию». Школьники в честь Дня пожилого человека исполнили песни и стихотворения. В заключение встречи сотрудники библиотеки рассказали о новинках изданий, представленных на книжной выставке.