В библиотеках Кимовского района Тульской области поздравили пожилых

Мероприятия ко Дню пожилого человека состоялись в библиотеках Кимовского района Тульской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.
В зале библиотеки № 1 Кимовской межпоселенческой центральной районной библиотеки дети в честь праздника прочитали стихотворения, а сотрудники подготовили литературную миниатюру. Свое творчество также представил местный поэт Владимир Терехин. Кроме того, гости участвовали в различных конкурсах и викторинах, таких как «Смекалка», «Отгадай песню», «Продолжи пословицу», «Угадай фильм по кадру».
В библиотеке поселка Казановка прошла встреча «Пусть будет в радость жизни вечер». Сотрудники библиотеки поздравили с праздником представителей старшего поколения. Гости узнали об истории возникновения праздника и приняли участие в играх «Предметы старинного быта», «Угадай мечту», «Загадки о целебных растениях» и «Угадай мелодию». Школьники в честь Дня пожилого человека исполнили песни и стихотворения. В заключение встречи сотрудники библиотеки рассказали о новинках изданий, представленных на книжной выставке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.