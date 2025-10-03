Ричмонд
Обвиняемого в гибели в ДТП мамы 6-летней девочки заключили под стражу

В Башкирии арестовали обвиняемого в гибели в ДТП матери 6-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 20-летнего водителя, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на пешеходном переходе в Туймазах. Мужчина будет находиться под арестом два месяца — до 1 декабря.

Трагедия случилась позавчера вечером на улице Комарова. Обвиняемый за рулем Lada Priora сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу без светофора. В результате происшествия 40-летняя женщина скончалась от полученных травм, а ее 6-летняя дочь была госпитализирована с травмами.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле межрайонной прокуратуры, — сообщает надзорное ведомство.

Ранее ситуацию на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.