В Липецке состоялась ярмарка учебных мест для школьников

Ярмарка учебных мест для школьников прошла 27 сентября в Липецке в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Ребята смогли получить актуальную информацию о поступлении, перспективных специальностях и требованиях к абитуриентам. На ярмарке их ждало личное общение с представителями Липецкого государственного технического университета, Липецкого металлургического колледжа, Липецкого политехнического техникума и Колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли.
Кроме того, школьники смогли пройти профориентационное тестирование и узнать, какая профессия подходит им больше всего, получить персональные рекомендации по выбору учебного заведения и специальности. Особый интерес вызвали интерактивные площадки партнеров: гости попробовали управлять дронами на симуляторе от IT-CUBE, поучаствовали в интеллектуальном квизе «IT-прокачка» от «Академии Топ», а также испытали удачу в игре от «Ситиполии» и узнали о своих сильных сторонах на профориентационной сессии от «Мобиус Класс».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.