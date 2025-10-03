В Липецке состоялась ярмарка учебных мест для школьников

Кроме того, школьники смогли пройти профориентационное тестирование и узнать, какая профессия подходит им больше всего, получить персональные рекомендации по выбору учебного заведения и специальности. Особый интерес вызвали интерактивные площадки партнеров: гости попробовали управлять дронами на симуляторе от IT-CUBE, поучаствовали в интеллектуальном квизе «IT-прокачка» от «Академии Топ», а также испытали удачу в игре от «Ситиполии» и узнали о своих сильных сторонах на профориентационной сессии от «Мобиус Класс».