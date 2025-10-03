В Краснодаре массово пропал мобильный интернет

По данным сервисов мониторинга и соцсетей, пользователи жалуются на замедленную загрузку сайтов, перебои с популярными приложениями и частичную недоступность связи.



Власти Кубани объясняют эти меры необходимостью защиты от постоянных атак и обещают полное восстановление интернета после снятия режима. Пользователям советуют заранее готовиться к временному отсутствию связи и сохранять важную информацию офлайн.