В Краснодаре массово пропал мобильный интернет

Утром 3 октября жители Краснодара столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета. Причина — введенный в регионе режим «беспилотной опасности» из-за угрозы атак дронов, во время которого операторы ограничивают доступ к сети ради безопасности граждан.

Источник: Новая Кубань

По данным сервисов мониторинга и соцсетей, пользователи жалуются на замедленную загрузку сайтов, перебои с популярными приложениями и частичную недоступность связи.

Власти Кубани объясняют эти меры необходимостью защиты от постоянных атак и обещают полное восстановление интернета после снятия режима. Пользователям советуют заранее готовиться к временному отсутствию связи и сохранять важную информацию офлайн.