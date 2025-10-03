Ричмонд
Мерзнуть осталось недолго: В Кишиневе начинается отопительный сезон — не рано ли

Компания «Termoelectrica» S.A. объявила о готовности подать тепло в Кишинёве из-за снижения температуры воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Термоэлектрика сообщает о начале подключения к отоплению.

Компания «Termoelectrica» S.A. объявила о готовности подать тепло в Кишинёве из-за снижения температуры воздуха. Подключение возможно для детских садов, школ, медучреждений, жилых домов и экономических агентов.

В «Termoelectrica» уточнили, что подключение к отоплению может производиться независимо от даты распоряжения мэрии. Для этого администратор дома должен подать заявление и представить техпаспорт готовности систем.

После оформления документов специалисты компании обеспечат подключение к теплу.

Людей интересует вопрос, что будет с компенсациями в этом сезоне.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

