Мерзнуть осталось недолго: В Кишиневе начинается отопительный сезон — не рано ли

Термоэлектрика сообщает о начале подключения к отоплению.
Компания «Termoelectrica» S.A. объявила о готовности подать тепло в Кишинёве из-за снижения температуры воздуха. Подключение возможно для детских садов, школ, медучреждений, жилых домов и экономических агентов.
В «Termoelectrica» уточнили, что подключение к отоплению может производиться независимо от даты распоряжения мэрии. Для этого администратор дома должен подать заявление и представить техпаспорт готовности систем.
После оформления документов специалисты компании обеспечат подключение к теплу.
Людей интересует вопрос, что будет с компенсациями в этом сезоне.
