Каток у ТЦ «Фестиваль» в Омске снова продается — на 2,2 миллиона дешевле

В Омске снова выставлен на продажу уличный каток, расположенный рядом с торговым центром «Фестиваль» на улице 70 лет Октября. Стоимость бизнеса снизилась на 2,2 миллиона рублей — теперь он предлагается за 5,8 миллиона рублей против 8 миллионов в прошлом году.
Каток был открыт в декабре 2022 года и быстро стал одним из любимых мест зимнего отдыха горожан. Объект включает в себя ледовую площадку с деревянными ограждениями, а также отдельное здание площадью 120 кв. м, где расположены раздевалка, пункт проката коньков и технические помещения. Земельный участок находится в аренде.
В стоимость входит все необходимое для начала сезона: 200 пар коньков, кассовое оборудование, инвентарь для ухода за льдом, станок для заточки, а также барная стойка — ее можно использовать для организации кофейни или точки питания.
Несмотря на сезонность, объект пользуется стабильным спросом, однако владелец решил продать бизнес. Покупка может стать выгодной инвестицией для тех, кто готов развивать досуговую инфраструктуру в центре города. Ранее мы писали, что в омском престижном жилом комплексе отключили воду, отопление и электричество.