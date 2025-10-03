Каток у ТЦ «Фестиваль» в Омске снова продается — на 2,2 миллиона дешевле

В Омске снова выставлен на продажу уличный каток, расположенный рядом с торговым центром «Фестиваль» на улице 70 лет Октября. Стоимость бизнеса снизилась на 2,2 миллиона рублей — теперь он предлагается за 5,8 миллиона рублей против 8 миллионов в прошлом году.