В Москве «Большую глину № 4» заменили «Садовой лопаткой»

Ранее в Доме культуры «ГЭС-2» сообщили, что демонтированную «Большую глину № 4» заменит другая художественная работа. Скульптура «Большая глина № 4», которая ранее располагалась у Дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы, была демонтирована в июле. Позже стало известно, что ее перенесли в парк возле офиса «Новатэк» на Ленинском проспекте. Установка на новом месте проходила в течение недели и завершилась прошлой ночью.