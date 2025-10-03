В Москве «Большую глину № 4» заменили «Садовой лопаткой»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Скульптура «Садовая лопатка» Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген заменила «Большую глину № 4» на Болотной набережной, ее установили в пятницу утром, сообщили в пресс-службе Дома культуры «ГЭС-2».
«На спуске к Водоотводному каналу появилась скульптура Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген — известных во всем мире классиков поп-арта. Новая работа установлена на месте “Большой глины № 4” Урса Фишера… “Садовая лопатка” — это скульптура в виде знакомого всем садового инструмента, увеличенного во много раз», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген предлагают задуматься о культивации новых идей и смыслов, бережно выращиваемых творцом, отметили в «ГЭС-2». Среди других работ Олденбурга и ван Брюгген есть также гигантские рожок мороженого, бельевая прищепка, английская булавка, волан для бадминтона.
В пресс-службе напомнили, что скульптуры художников всегда располагаются в открытых пространствах: за счет игры с формой и содержанием они меняют привычный городской ландшафт, стирая границы между реальностью и воображением. Впервые работа выставлялась на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея, а теперь временно выставлена на Болотной набережной.
Ранее в Доме культуры «ГЭС-2» сообщили, что демонтированную «Большую глину № 4» заменит другая художественная работа. Скульптура «Большая глина № 4», которая ранее располагалась у Дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы, была демонтирована в июле. Позже стало известно, что ее перенесли в парк возле офиса «Новатэк» на Ленинском проспекте. Установка на новом месте проходила в течение недели и завершилась прошлой ночью.
Временная экспозиция скульптуры Урса Фишера на спуске к Водоотводному каналу началась четыре года назад, напомнили в «ГЭС-2». Работа представляет собой кусочки глины, размятые рукой художника, а затем многократно увеличенные и отлитые в алюминии. «Большая глина № 4» одновременно стала и метафорой человеческой потребности творить, и иллюстрацией одной из миссий Дома культуры — дать каждому такую возможность, подчеркнули в учреждении.