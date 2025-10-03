Лукашенко обсудит проблемы птицеводства в Беларуси, посетив перепелиную ферму

Лукашенко посетит производства «Солигорской птицефабрики», начав с перепелиной фермы замкнутого цикла «Кривичи» в одноименном агрогородке. В 2023-м в Кривичах стартовало строительство перепелиной фермы. Белорусский лидер посмотрит реализацию проекта, который отличают современные технологии, автоматизированный сбор и упаковка продукции.