Лукашенко обсудит проблемы птицеводства в Беларуси, посетив перепелиную ферму

Лукашенко проинспектирует птицеводство в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр обсудит вопросы птицеводства в республике, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, стало известно, что 3 октября глава государства проведет рабочую командировку в Минской области, темой которой станет птицеводство в Беларуси.

Лукашенко посетит производства «Солигорской птицефабрики», начав с перепелиной фермы замкнутого цикла «Кривичи» в одноименном агрогородке. В 2023-м в Кривичах стартовало строительство перепелиной фермы. Белорусский лидер посмотрит реализацию проекта, который отличают современные технологии, автоматизированный сбор и упаковка продукции.

Накануне, напомним, глава Беларуси провел три закрытые встречи.

Также Александр Лукашенко сказал о судьбе старейшего аграрного вуза Европы, находящегося в Беларуси.

Еще мы писали, что белорусский президент хочет восстановить двусторонние отношения с Германией.

Также лидер республики обратился к президенту Ирака, сказав об укреплении сотрудничества.

