В Курске прошел семейный фестиваль по фиджитал-спорту «Кибер-папа»

Участниками стали более 10 семейных команд, каждая из которых состояла из папы и ребенка. Им предстояло показать свои навыки в трех виртуальных дисциплинах на PlayStation 5: в футбольном симуляторе FIFA, в баскетбольном режиме NBA Blacktop и в танцевальной ритм-игре Just Dance. В первых двух номинациях победила команда «Авангард», лучшей в игре Just Dance стала команда «К-2».