В Курске прошел семейный фестиваль по фиджитал-спорту «Кибер-папа»

Семейный фестиваль по фиджитал-спорту «Кибер-папа» состоялся 28 сентября в спортивной школе № 4 города Курска при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве внутренней и молодежной политики Курской области.
Участниками стали более 10 семейных команд, каждая из которых состояла из папы и ребенка. Им предстояло показать свои навыки в трех виртуальных дисциплинах на PlayStation 5: в футбольном симуляторе FIFA, в баскетбольном режиме NBA Blacktop и в танцевальной ритм-игре Just Dance. В первых двух номинациях победила команда «Авангард», лучшей в игре Just Dance стала команда «К-2».
С настройкой и управлением участникам помогали члены федерации фиджитал-спорта Курской области. Также они отвечали на все интересующие вопросы, рассказал президент федерации фиджитал-спорта региона Евгений Ткачев. На мероприятие был приглашен спортивный талисман — Гепард, который придавал каждому участнику, потрогавшему его, уверенность, отметил Ткачев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.