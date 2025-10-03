Мишустин поздравил педагогов и учащихся колледжей и техникумов с Днем СПО

Он назвал подготовку квалифицированных рабочих кадров для основных отраслей экономики и ведущих предприятий одной из ключевых задач в современных условиях и отметил, что в российских техникумах и колледжах ежегодно открываются наиболее востребованные специальности и направления, внедряются передовые стандарты обучения. Глава правительства подчеркнул, что преподаватели помогают учащимся раскрывать таланты и способности, прививают интерес к дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции.