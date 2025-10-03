Мишустин поздравил педагогов и учащихся колледжей и техникумов с Днем СПО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил педагогов и учащихся колледжей и техникумов с Днем среднего профессионального образования. Глава кабмина отметил, что особое внимание уделяется реализации федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», говорится в Telegram-канале правительства.
«Продолжается последовательное совершенствование системы среднего профессионального образования. Приоритетное внимание уделяется реализации федерального проекта “Профессионалитет”. Созданы учебно-производственные кластеры, где студенты не только получают теоретические знания, но и оттачивают мастерство на новейшем оборудовании, развивают конкурентоспособные навыки, отвечающие современным требованиям. И в этом большая заслуга замечательных преподавателей, наставников и мастеров производственного обучения», — сказал Мишустин.
Он назвал подготовку квалифицированных рабочих кадров для основных отраслей экономики и ведущих предприятий одной из ключевых задач в современных условиях и отметил, что в российских техникумах и колледжах ежегодно открываются наиболее востребованные специальности и направления, внедряются передовые стандарты обучения. Глава правительства подчеркнул, что преподаватели помогают учащимся раскрывать таланты и способности, прививают интерес к дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции.
«Собственным примером вдохновляете молодежь на достижение высоких целей. Ваш самоотверженный труд, неравнодушное отношение к делу и творческий подход заслуживают искреннего уважения и признания», — подытожил Мишустин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.