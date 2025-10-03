В Мингорисполкоме рассказали о ситуации в школах в связи с запретом на использование смартфонов

По его словам, к ограничению использования мобильных устройств в школах шли давно. Стригельский подчеркнул: пришло понимание того, что качество образования в связи с зависимостью от гаджетов у школьников может ухудшиться. Уже прошло более месяца с того момента, как в школах введен запрет. Согласно данным мониторинга, в целом у родителей, педагогов, а также учеников отзывы о нововведении положительные.