Мингорисполком высказался о втором бесплатном ЭКО для минчанок, репродуктивных технологиях и суррогатном материнстве

И еще Стригельский рассказал о других репродуктивных технологиях. В частности, о том, что в Беларуси разрешено и регулируется законодательно суррогатное материнство. И напомнил, что своеобразным методическим центром в этом направлении является городской родильный дом № 2 Минска. Также можно обращаться в РНПЦ «Мать и дитя».