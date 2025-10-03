Мингорисполком высказался о втором бесплатном ЭКО для минчанок, репродуктивных технологиях и суррогатном материнстве

В Мингорисполкоме высказались о втором бесплатном ЭКО и репродуктивных технологиях, доступных минчанкам. Об этом на «Радио-Минск» рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский, пишет агентство «Минск-Новости».
Чиновник напомнил, что в Беларуси женщина в браке может осуществить одну попытку ЭКО за счет средств бюджета. При этом в республике рассматривают возможность второго бесплатного ЭКО, как меры к стимулированию рождаемости.
— Решение по данному направлению пока окончательно не принято, — пояснил представитель Мингорисполкома.
И еще Стригельский рассказал о других репродуктивных технологиях. В частности, о том, что в Беларуси разрешено и регулируется законодательно суррогатное материнство. И напомнил, что своеобразным методическим центром в этом направлении является городской родильный дом № 2 Минска. Также можно обращаться в РНПЦ «Мать и дитя».
