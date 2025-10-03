Чернышенко поздравил с Днем СПО преподавателей и учащихся колледжа «Логос»

«Очень рад, что вы влились в эту студенческую семью. Это самое интересное время в вашей жизни. Сейчас вы получаете знания и очень правильное воспитание. Здесь совсем рядом — камертон духовности, который вас настроит на правильный лад. В этом чудесном месте воплотилось сочетание духовного и светского, научного. Наш Президент Владимир Путин поставил национальную цель по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов. И здесь для этого созданы все возможности», — отметил вице-премьер.