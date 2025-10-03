Чернышенко поздравил с Днем СПО преподавателей и учащихся колледжа «Логос»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил с Днем среднего профессионального образования педагогов и студентов колледжа «Логос» при Свято-Пафнутиевом Боровском монастыре. Учебное заведение было открыто в 2024 году по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщается в Telegram-канале правительства.
Чернышенко поблагодарил за развитие колледжа губернатора Калужской области Владислава Шапшу, Иеромонаха Пафнутия и строителей. Он подчеркнул, что сегодня системе среднего профессионального образования исполнилось 85 лет. Это самый большой круг образования в нашей стране: функционируют более 3 тыс. колледжей и техникумов, обучаются около 4 млн студентов.
«Очень рад, что вы влились в эту студенческую семью. Это самое интересное время в вашей жизни. Сейчас вы получаете знания и очень правильное воспитание. Здесь совсем рядом — камертон духовности, который вас настроит на правильный лад. В этом чудесном месте воплотилось сочетание духовного и светского, научного. Наш Президент Владимир Путин поставил национальную цель по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов. И здесь для этого созданы все возможности», — отметил вице-премьер.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.