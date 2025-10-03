Учёные выяснили, какая привычка омичей заставляет мозг стареть быстрее

Шведские учёные из Каролинского института провели масштабное исследование, чтобы определить влияние сна на старение мозга. В эксперименте приняли участие 27,5 тысяч взрослых и пожилых жителей Великобритании.
Специалисты использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и технологии искусственного интеллекта для расчёта биологического возраста мозга каждого добровольца. Результаты показали систематическое отклонение от паспортного возраста у людей с нарушениями сна.
Согласно данным, опубликованным в научном журнале EBioMedicine, у тех, кто регулярно недосыпает, мозг в среднем оказывается на год старше их фактического возраста. Исследователи связывают этот эффект с несколькими факторами: хроническое воспаление, нарушение механизмов очистки мозга от токсинов, которые активны во сне, и ухудшение состояния сосудов.
Учёные пришли к выводу, что хронический недосып не просто вызывает чувство усталости, но и усугубляет эти негативные процессы, способствуя преждевременному старению мозга.