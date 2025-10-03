Учёные выяснили, какая привычка омичей заставляет мозг стареть быстрее

Согласно данным, опубликованным в научном журнале EBioMedicine, у тех, кто регулярно недосыпает, мозг в среднем оказывается на год старше их фактического возраста. Исследователи связывают этот эффект с несколькими факторами: хроническое воспаление, нарушение механизмов очистки мозга от токсинов, которые активны во сне, и ухудшение состояния сосудов.