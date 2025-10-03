Ричмонд
Морозы до −13 градусов, гололед, туманы: какой будет погода в Казахстане в первые выходные октября

Синоптики сделали прогноз погоды на ближайшие дни, с 4 по 6 октября. Несмотря на заморозки в некоторых регионах, осадков не ожидается, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Nur.kz

По информации синоптиков, в ближайшие дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с которым ожидается ясная погода без осадков.

Лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, туман, на востоке — гололед, на юго-западе, юге — пыльная буря.

В северных регионах ожидается постепенное повышение температур, днем до +5…+15 тепла. На востоке ожидается понижение: ночью до −3…-13 мороза, днем колебания до +5 мороза и +5 тепла. На юго-востоке республики в ночные часы сохраняются заморозки −1…-3 градуса.

На остальной территории прогнозируются небольшие колебания температур, однако значительных изменений не ожидается.