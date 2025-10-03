В Красноярске в 10-й раз пройдет конкурс «Волшебный лёд Сибири»

Соответствующее постановление подписал и. о. главы города Роман Одинцов.
Конкурс пройдет на Центральной набережной Енисея. Как и раньше, он будет разделен на три части. 7 января 2026 года в создании снежных и ледовых фигур посоревнуются семейные команды и дети. С 6 по 11 января свои конкурсные работы начнут создавать молодые скульпторы.
За работой профессиональных команд, ваяющих скульптуры из снега и льда, можно будет понаблюдать с 12 по 17 января.
К началу конкурса на набережной установят сцену — на ней будут проводить торжественные мероприятия и награждения победителей. Также набережную украсят ледовой галереей и фигурами, выполненными в соответствии с выбранной концепцией праздника.