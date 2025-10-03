В двух лесничествах Калужской области юннаты высадили около 2400 елей

Примерно 2400 елей высадили юннаты в Мещовском и Людиновском лесничествах Калужской области в ходе акции «Сад Памяти», которая прошла по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации региона.
Перед началом работы опытные лесники провели инструктаж, объяснив ребятам правила посадок мечом Колесова. Первыми к практике приступили члены «Лесного патруля» из деревни Большое Алешино. Эстафету представителей этого школьного лесничества подхватили «Хранители леса» из села Фоминичи.
Юные лесоводы высадили новые растения на делянках. Это требует особого внимания и навыков. Необходимо было найти в заросших травой бороздах прижившиеся сеянцы и определить места для новых растений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.