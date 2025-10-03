Долги жителей Ростовской области по налогам и штрафам превысили 41 млрд рублей

Долги жителей Ростовской области летом 2025 года превысили 41 млрд рублей. Об этом можно судить по информации Росстата.
По состоянию на 1 августа общая сумма задолженности жителей региона по налогам, страховым взносам и штрафам составила 41,47 млрд рублей, из этой огромной суммы непосредственно недоимка, то есть просроченные платежи, составила 18,29 млрд рублей.
Отдельная картина складывается в бизнес-среде. По данным на июль 2025 года, крупные и средние предприятия области накопили 1 338 млрд рублей кредиторской задолженности, то есть должны выплатить указанную сумму своим поставщикам и партнерам. При этом дебиторская задолженность, то есть долги перед самими организациями, составляет 1 048 млрд рублей.
К слову, на этом фоне растет и заработная плата. За первые семь месяцев 2025 года среднемесячный доход работников в регионе достиг 67 491 рубля, что оказалось на 13,8% выше, чем за такой же период прошлого года. Только в июле россияне в среднем получали 70 771 рубль, этот показатель вырос на 14,7% по сравнению с июлем 2024 года.
Подпишись на нас в Telegram.