Долги жителей Ростовской области по налогам и штрафам превысили 41 млрд рублей

К слову, на этом фоне растет и заработная плата. За первые семь месяцев 2025 года среднемесячный доход работников в регионе достиг 67 491 рубля, что оказалось на 13,8% выше, чем за такой же период прошлого года. Только в июле россияне в среднем получали 70 771 рубль, этот показатель вырос на 14,7% по сравнению с июлем 2024 года.