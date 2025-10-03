Прохладная с небольшими дождями погода ожидается в выходные

В основном будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, но кратковременные. В отдельных районах не обойдется без слабых туманов в ночные и утренние часы. Температура воздуха ночью составит от +2 до +9°С, в зависимости от региона. Днем ожидается от +8 до +14°С, а по юго-востоку — до 16 тепла, рассказали в Белгидромете.