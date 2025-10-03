Ричмонд
Прохладная с небольшими дождями погода ожидается в выходные

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Соответствующая началу октября погода ожидает белорусов в предстоящие выходные — с ночными заморозками, туманами и кратковременными дождями. Хотя, по прогнозам Белгидромета, по юго-востоку Беларуси столбики термометров поднимутся до отметки +16°С..+17°С.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 100% 768 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

4 октября погоду в Беларуси будет формировать влажная воздушная масса. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами по северо-западу страны ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +10..+15°С, по юго-востоку Беларуси до +17°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства

Что касается, воскресенья, то, согласно прогнозу синоптиков, Беларусь в этот день окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Украины и Польши.

В основном будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, но кратковременные. В отдельных районах не обойдется без слабых туманов в ночные и утренние часы. Температура воздуха ночью составит от +2 до +9°С, в зависимости от региона. Днем ожидается от +8 до +14°С, а по юго-востоку — до 16 тепла, рассказали в Белгидромете.

Там отметили, что такая же погода сохранится и в первый понедельник октября.