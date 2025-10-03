Прохладная с небольшими дождями погода ожидается в выходные

4 октября погоду в Беларуси будет формировать влажная воздушная масса. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами по северо-западу страны ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +10..+15°С, по юго-востоку Беларуси до +17°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.
Что касается, воскресенья, то, согласно прогнозу синоптиков, Беларусь в этот день окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Украины и Польши.
В основном будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, но кратковременные. В отдельных районах не обойдется без слабых туманов в ночные и утренние часы. Температура воздуха ночью составит от +2 до +9°С, в зависимости от региона. Днем ожидается от +8 до +14°С, а по юго-востоку — до 16 тепла, рассказали в Белгидромете.
Там отметили, что такая же погода сохранится и в первый понедельник октября.