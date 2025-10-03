За 2,34 млрд рублей: под Уфой построят новый оптово-распределительный центр

На заседании инвестиционного комитета Башкирии одобрили проект строительства оптово-распределительного центра в Уфимском районе. Проект получил статус приоритетного.
Генеральный директор компании «СоцСтройИнвест» Альберт Исхаков представил проект создания комплекса площадью более 26 тысяч квадратных метров. На территории центра разместятся современные складские помещения для хранения и перераспределения продукции.
Общий объем инвестиций в проект составит 2,34 миллиарда рублей. Реализация инициативы позволит создать 40 новых рабочих мест. Администрация Уфимского района окажет инвестору содействие в оформлении аренды земельного участка для строительства комплекса.
