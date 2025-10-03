Арктическая гонка: как Россия опередила США и Китай

В 2005 году состоялся ее первый арктический рейс, который длился почти год. С тех пор Марина прошла все этапы карьерного роста в морском деле, начиная с матроса второго класса и заканчивая старшим помощником капитана. Свой первый рейс в качестве третьего помощника капитана она совершила в 2014 году, а в 2017 году стала старпомом на транспортном судне. В 2019 году она перешла на работу во ФГУП «Атомфлот». В 2024 году Старовойтова уже исполняла обязанности капитана во время морских рейсов.