В Самарканде в 2028 году состоится Международный астронавтический конгресс

Это историческое событие откроет новую страницу в развитии космической отрасли не только для Узбекистана, но и для всего Центральноазиатского региона.
Как отмечается, делегация Узбекистана представила в Сиднее широкую программу, включающую доклады о достижениях страны в области космических технологий и планах на будущее.
В ходе конгресса также состоялись стратегические встречи с космическими агентствами Европы, Азии и Америки. Участники обсудили перспективные проекты по применению цифровых технологий в космическом мониторинге, сельском хозяйстве и экологии.
Руководство Международной астронавтической федерации высоко оценило научный потенциал Узбекистана, интерес молодежи к космическим наукам, а также усилия по развитию инфраструктуры, поддержав инициативу проведения конгресса 2028 года в Самарканде.
Ожидается, что это масштабное событие станет важной площадкой для развития науки и технологий, а также окажет значительный экономический эффект для страны. Текущий конгресс в Сиднее принес австралийской экономике 42 млн австралийских долларов (около $27 млн).
В министерстве считают, что проведение IAC в Самарканде привлечет более 10 тысяч зарубежных участников и обеспечит приток доходов в сферы туризма, услуг и предпринимательства за счет международных выставок.