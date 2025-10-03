ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Самарканде в 2028 году состоится Международный астронавтический конгресс — 2028. Такое решение было принято участниками Международного астронавтического конгресса (IAC), который проходит в Сиднее, Австралия. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровых технологий Узбекистана.