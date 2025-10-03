Участники проекта «Путешествие по городам-героям» посетили Волгоград

Гостями Волгограда стали участники патриотического проекта «Путешествие по городам-героям», реализация которого отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в центре развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области.
Во время поездки около 300 детей и взрослых смогли ближе познакомиться с историей Сталинградской битвы, Дома Павлова и мельницы Гергардта. Также они прогулялись по центральной набережной и Аллее Героев, посетили памятник «Бронекатер БК-31» и поднялись на Мамаев курган, где возложили цветы к мемориалам и почтили память защитников Отечества.
Экскурсионный маршрут охватывает три города: Москву, Волгоград и Новороссийск. После знакомства со Сталинградской землей участников ждет обзорная экскурсия по Новороссийску и прогулка по набережной Адмирала Серебрякова. В сентябре-октябре в путешествия по другим городам отправятся свыше тысячи человек.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.