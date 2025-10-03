Ричмонд
Омская мэрия напомнила дату общегородского субботника

Весь собранный мусор необходимо складывать в мешки и оставлять на участке, где проводилась уборка.

Источник: Om1 Омск

В субботу, 4 октября, в Омске пройдёт общегородской субботник. Администрация города напомнила участникам, что для уборки придомовой территории необходимо заранее уведомить свою управляющую компанию или ТСЖ, а если уборка планируется на общественной территории — администрацию округа.

В мэрии также добавили, что весь собранный мусор необходимо складывать в мешки и оставлять на участке, где проводилась уборка. Вывоз мусора с общественных территорий будет осуществляться муниципальным «Управлением дорожного хозяйства и благоустройства», а с придомовых территорий — управляющими компаниями и ТСЖ. За вывоз мусора с территории предприятий будут отвечать сами предприятия.