Омская мэрия напомнила дату общегородского субботника

В мэрии также добавили, что весь собранный мусор необходимо складывать в мешки и оставлять на участке, где проводилась уборка. Вывоз мусора с общественных территорий будет осуществляться муниципальным «Управлением дорожного хозяйства и благоустройства», а с придомовых территорий — управляющими компаниями и ТСЖ. За вывоз мусора с территории предприятий будут отвечать сами предприятия.